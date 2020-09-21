Власти задержали вооруженную женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Ее имя не раскрывается. Вскоре ей должны предъявить обвинения.
Пакет с рицином был отправлен на имя президента два дня назад. Его перехватили правоохранительные органы в начале этой недели, так как всю почту для Белого дома вначале сортируют и просматривают на удаленном объекте.
Для подтверждения наличия яда в отправлении были проведены два теста.
Рицин при попадании внутрь вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение из желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек, а также смерть от коллапса системы кровообращения.