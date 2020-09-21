Отправителем посылки с ядом рицином для президента США Дональда Трампа оказалась женщина. Об этом 21 сентября сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Жителей украинского поселка переполошил ядовитый мохнатый хищник © simple-fauna.ru

Пакет с рицином был отправлен на имя президента два дня назад. Его перехватили правоохранительные органы в начале этой недели, так как всю почту для Белого дома вначале сортируют и просматривают на удаленном объекте.

Для подтверждения наличия яда в отправлении были проведены два теста.

Рицин при попадании внутрь вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение из желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек, а также смерть от коллапса системы кровообращения.