Он в частности отметил, что у властей США есть желание поставить под свой контроль такие корпорации, как Google, Apple, Facebook и им подобные, однако «возможны непредвиденные нюансы».
«Мистики скажут, что "узловые точки" находятся на небесах, прагматики — что в закрытых частных клубах инсайдеров. Возможно ли пересечение этих двух инстанций? Думаю, что возможно. Отсюда и такая мания шаманских практик, охватившая правящие элиты по всему миру», — отметил Видеманн.
Он также сказал, что «сегодня с платформ YouТube или Zoom не вещает только ленивый».
При этом из-за того, что эти платформы принадлежат монополистам, возник мощный импульс к развитию альтернативных технологий, не подвластных внешнему контролю, создание внутренних сетей.
По его словам, серьезный процесс в этой области только начинается.