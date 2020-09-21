Мировые элиты все больше скатываются в мистицизм, сказал писатель Владимир Видеманн в интервью Украина.ру, опубликованном 20 сентября

Он в частности отметил, что у властей США есть желание поставить под свой контроль такие корпорации, как Google, Apple, Facebook и им подобные, однако «возможны непредвиденные нюансы».

«Мистики скажут, что "узловые точки" находятся на небесах, прагматики — что в закрытых частных клубах инсайдеров. Возможно ли пересечение этих двух инстанций? Думаю, что возможно. Отсюда и такая мания шаманских практик, охватившая правящие элиты по всему миру», — отметил Видеманн.

Кирилл Вышинский: В ответ на цензуру Google России нужно создать свое интернет-пространство © РИА Новости, Владимир Песня

При этом из-за того, что эти платформы принадлежат монополистам, возник мощный импульс к развитию альтернативных технологий, не подвластных внешнему контролю, создание внутренних сетей.

По его словам, серьезный процесс в этой области только начинается.