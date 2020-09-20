До тех пор, пока американский доллар остается ключевой резервной валютой мира, а крупнейшие мировые IT-корпорации базируются на территории США, глобальная политика будет зависеть от американских выборщиков больше, чем от каких-либо других. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн

Сейчас США и американские корпорации фактически контролируют медиапространство планеты. Они блокируют неугодные YouТube-каналы, могут влиять на выдачу информации и т.д. От цензуры страдает даже президент США Дональд Трамп, которого цензурирует Twitter.

- Владимир, как, с вашей точки зрения, связаны между собой политика и интернет? Где находятся «узловые точки»?

— Безусловно, политика связана со СМИ, а СМИ — с современными технологиями, включая интернет. Считается, что всякий монополизм плох, контрпродуктивен, а в области IT-технологий мы как раз замечаем резкую монополизацию рынков. Это заметили в самих США, на территории которых расположены штаб-квартиры ведущих мировых гигантов в этой области.

Отсюда и желание властей «распилить» Google, Apple, Facebook и другие аналогичные компании. Насколько эффективно это будет сделано — вопрос, не очень пока понятный.

Государство в своей совокупности, безусловно, сильнее любой частной корпорации, поскольку правила игры определяет именно оно. Но если государство расколото между различными «башнями», то ситуация усложняется, становятся возможны непредвиденные нюансы. Тут уже вступает в игру субъективно-человеческий фактор, который подчас действует сильнее объективно-исторического. Мистики скажут, что «узловые точки» находятся на небесах, прагматики — что в закрытых частных клубах инсайдеров.

Возможно ли пересечение этих двух инстанций? Думаю, что возможно. Отсюда и такая мания шаманских практик, охватившая правящие элиты по всему миру, а также рост аудитории всевозможных семинаров «осознанности» (или как их еще ни назови).

Сегодня с платформ YouТube или Zoom не вещает только ленивый. Да, эти платформы принадлежат монополистам, отсюда — мощный импульс к развитию альтернативных технологий, не подвластных внешнему контролю, создание внутренних сетей. Серьезный процесс в этой области только начинается!

- Влияет ли расположение штаб-квартир крупнейших интернет-компаний на их информационную политику?

— Думаю, что влияет. Ведь где они зарегистрированы — там и платят налоги. В вашингтонский офис может приехать американская полиция, в пекинский — нет. И наоборот.

- Прав ли создатель Telegram Павел Дуров, который заявил, что 96% населения Земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США?

— Дуров, конечно, утрирует, но логика его понятна. До тех пор, пока американский доллар остается ключевой резервной валютой мира, а крупнейшие мировые IT-корпорации базируются на территории США, глобальная политика будет зависеть от американских выборщиков больше, чем от каких-либо других.

- В безопасности ли само руководство США, или оно тоже может пасть жертвой цензуры корпораций?

— Как говорится, возможно все, что не противоречит законам физики. Падение руководства США от интриг этих корпораций, разумеется, этим законам не противоречит.

Писатель Видеманн: Следующий конфликт будет Первой мировой гибридной войной © из личного архива Владимира Видеманна - Как Россия может переломить тенденцию к диктатуре США в интернете?

— Только созданием собственной системы, которая может быть теоретически или полностью автономной (если научно-технический уровень позволит) или корпоративной (то есть в сотрудничестве с иностранными партнерами, обеспокоенными ростом американского монополизма в области высоких технологий).

Во втором случае, конечно, появляются новые нюансы и «слепые углы», поэтому здесь снова речь идет о человеческом факторе — то есть о квалифицированности людей, которые будут принимать решения в соответствии со своими субъективными представлениями о государственных приоритетах России.