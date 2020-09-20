В этом году в конкурсе принимают участие 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.
Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.
За годы существования конкурса «Ты супер!» сотни талантливых детей получили шанс рассказать всему миру свои истории и доказать, что даже самые сокровенные и смелые мечты могут сбыться.
Международный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ, Международным информационным агентством «Россия сегодня» и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.