Ранее глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что инвестиции Китая в стратегическую инфраструктуру страны представляют угрозу ее национальной безопасности.
К тому же, отметил эксперт, появление Китая является неким фактором неизвестности и трудной прогнозируемости для традиционных игроков.
«Когда мы будем говорить о китайском влиянии в Прибалтике, мы всегда будем сталкиваться с тем, что фактор Китая вносит очень мощные коррективы, когда игроки не знают, как развивать отношения с ним, и это вносит определенную дестабилизацию», — констатировал Вавилов.
По его мнению, изменить ситуацию могут лишь Москва и Берлин, которые должны придерживаться единого мнения относительно балтийского региона.
Специалист добавил, что и в Пекине есть две основные линии по поводу развития «Шелкового пути» и отношения к Прибалтике: одна призывает сделать основную ставку на транзит через порты Ленинградской области, а другая выступает за диверсифицированный транзит через страны Балтии.