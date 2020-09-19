Присутствие Китая является дестабилизирующим фактором в Балтии, поскольку страны региона привыкли воспринимать в качестве традиционных игроков Россию и Германию. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в комментарии изданию Baltnews

Китаевед рассказал, чего на самом деле хочет Пекин от стран Прибалтики © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Раймундас Кароблис заявил, что инвестиции Китая в стратегическую инфраструктуру страны представляют угрозу ее национальной безопасности.

К тому же, отметил эксперт, появление Китая является неким фактором неизвестности и трудной прогнозируемости для традиционных игроков.

«Когда мы будем говорить о китайском влиянии в Прибалтике, мы всегда будем сталкиваться с тем, что фактор Китая вносит очень мощные коррективы, когда игроки не знают, как развивать отношения с ним, и это вносит определенную дестабилизацию», — констатировал Вавилов.

По его мнению, изменить ситуацию могут лишь Москва и Берлин, которые должны придерживаться единого мнения относительно балтийского региона.

Специалист добавил, что и в Пекине есть две основные линии по поводу развития «Шелкового пути» и отношения к Прибалтике: одна призывает сделать основную ставку на транзит через порты Ленинградской области, а другая выступает за диверсифицированный транзит через страны Балтии.