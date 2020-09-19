Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не добился желанных для себя результатов, поскольку он не получил "живых денег". Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

Эксперт отметил, что этот кредит на самом деле в значительной степени является рефинансированием уже существующих кредитов и, возможно, выплаты за существующий долг Белоруссии перед «Газпромом» в размере $330 миллионов.

«Так что реальных, живых денег сам Лукашенко не получит, на что он очень рассчитывал», — указал Безпалько.

Но это вполне закономерно, ввиду того, что перед выборами, как и сразу после, он делал крайне антироссийские заявления и крайне не комплементарные в том числе к российскому политическому руководству, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.