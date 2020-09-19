Когда колонна участниц «женского марша» в Минске прошла по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа, появились автозаки и начались задержания ОМОНом. Об этом 19 сентября передает корреспондент РИА Новости с места событий

«Киевский майдан тоже хоронили». Журналист объяснил, почему протесты в Белоруссии радикализируются © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

Отмечается, что до начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц марша отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала, а ее оператору, записывавшему стенд-ап, подставили подножку.

Что касается инцидентов во время марша, то он был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих.

«Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки», — говорится в сообщении.

В милиции РИА Новости подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства.

Также стало сообщается, что известную в Миске 73-летнюю активистку Нину Багинскую завели в автозак, но не стали задерживать. Сейчас она отпущена.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.