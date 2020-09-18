Погребинский сказал, чем закончится блеф Украины в отношении Белоруссии
Погребинский сказал, чем закончится блеф Украины в отношении Белоруссии
© Facebook, Михаил Погребинский
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок» и потребовала от Москвы дать объяснения по этой ситуации.

Эксперт подчеркнул, что после произошедшего Москве больше нет необходимости учитывать позицию Берлина или Брюсселя, и она может действовать в интересах России так жестко, как посчитает нужным.

«До недавних пор для Москвы стремление наладить отношения с европейскими партнерами, снять санкции было своеобразным сдерживающим фактором. Сегодня для Украины эта иллюзия исчезла»,  — констатировал Погребинский.

По его мнению, провокация вокруг Навального знаменует конец эпохи, начавшейся во времена Михаила Горбачева, когда Москва и Берлин выстраивали отношения если не дружественные, то действительно партнерские.

 