Пытаясь бездоказательно обвинить российское руководство в «покушении» на Алексея Навального, власти Германии подтвердили, что суверенные решения принимать не способны. И это обстоятельство будет иметь тяжкие последствия для Украины. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Россия 1

Погребинский сказал, чем закончится блеф Украины в отношении Белоруссии © Facebook, Михаил Погребинский Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок» и потребовала от Москвы дать объяснения по этой ситуации.

Эксперт подчеркнул, что после произошедшего Москве больше нет необходимости учитывать позицию Берлина или Брюсселя, и она может действовать в интересах России так жестко, как посчитает нужным.

«До недавних пор для Москвы стремление наладить отношения с европейскими партнерами, снять санкции было своеобразным сдерживающим фактором. Сегодня для Украины эта иллюзия исчезла», — констатировал Погребинский.

По его мнению, провокация вокруг Навального знаменует конец эпохи, начавшейся во времена Михаила Горбачева, когда Москва и Берлин выстраивали отношения если не дружественные, то действительно партнерские.