Эксперт отметил, что Минск не считает нужным работать с российским общественным мнением, поскольку белорусские власти никак не объяснили этот инцидент и не предприняли никаких шагов, чтобы с точки зрения общественного мнения он был завершен на позитивной ноте.
«Тем более впечатляет, что они даже не были переданы России. Юридической процедуры выдачи не было. И как это с правовой точки зрения оформлено, до сих пор непонятно», — сетует Неменский.
Более того, указал политолог, на этом фоне весьма странным выглядит само заявление президента Лукашенко о том, что он так и не понял, зачем эти люди вообще приезжали в Белоруссию.
По его мнению, эта история проявила не только все проблемы в российско-белорусских отношениях, но и проблемы самой белорусской политической системы, которая не считает нужным работать с общественным мнением и в России, и в республике.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.