История с задержанием 33 россиян в Белоруссии закрыта на официальном уровне. Но нельзя забывать, что этот инцидент стал большим оскорблением общественному мнению в России. Об этом рассказал политолог Олег Неменский 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Олег Неменский: Белорусская оппозиция поставит под сомнение все договоренности с Россией, если придёт к власти © РИА Новости, Нина Зотина

«Тем более впечатляет, что они даже не были переданы России. Юридической процедуры выдачи не было. И как это с правовой точки зрения оформлено, до сих пор непонятно», — сетует Неменский.

Более того, указал политолог, на этом фоне весьма странным выглядит само заявление президента Лукашенко о том, что он так и не понял, зачем эти люди вообще приезжали в Белоруссию.

По его мнению, эта история проявила не только все проблемы в российско-белорусских отношениях, но и проблемы самой белорусской политической системы, которая не считает нужным работать с общественным мнением и в России, и в республике.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.