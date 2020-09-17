Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы
Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы
© из личного архива Натальи Никоноровой
Отмечается, что заседание фракции по минскому процессу и постановлению о местных выборах не состоится.

«Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина — болезнь одного из участников встречи», — написал Качура.    