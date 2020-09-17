Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что РФ, ДНР и ЛНР блокируют работу Трехсторонней контактной группы с требованием отменить пункт постановления парламента, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов в Донбассе. Об этом 17 сентября депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале
Отмечается, что заседание фракции по минскому процессу и постановлению о местных выборах не состоится.
«Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина — болезнь одного из участников встречи», — написал Качура.
Украина.ру на Youtube
Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.