По словам министра, несмотря на многочисленные усилия, направленные на то, чтобы помочь израильтянам въехать на Украину из Белоруссии или Молдавии, израильская сторона получила от украинской власти окончательный негативный ответ.
«Я призываю наших граждан вернуться домой», — сказал Элькин.
Сейчас в Белоруссии находятся свыше 2,5 тысячи хасидов, в том числе 1,2 тысячи — в приграничных с Украиной районах. Они стремились на Украину, чтобы встретить в Умани еврейский праздник Рош Ха-шана, который в этом году отмечается с 18 по 20 сентября. Однако власти Украины из-за распространения коронавирусной инфекции ограничили въезд в страну для иностранцев.