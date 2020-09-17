Израильские паломники-хасиды, которые скопились на белорусско-украинской границе в ожидании пропуска в Умань к могиле рабби Нахмана, должны вернуться на родину. С таким обращением выступил министр по делам высшего образования Израиля Зеэв Элькин, передает 17 сентября "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ

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