Россия в отношении Белоруссии не осуществляет проект «спасти старослужащего Лукашенко». Россия сейчас пытается спасти российско-белорусские отношения и Союзное государство. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

При этом, продолжил парламентарий, Россия заинтересована в том, чтобы суверенитет Белоруссии не был нарушен и чтобы в белорусские события не вмешались внешние по отношению к Союзному государству силы.

Также, по его мнению, нельзя сравнивать белорусский кризис с украинским Евромайданом, поскольку поводы к этим протестам были абсолютно разными.

«В 13-14 годах на Украине не планировались никакие выборы. Речь шла о развороте Украины от двухлетнего курса в направлении Евросоюза, который в последний момент был руководством Украины отменен. Было отменено подписание в Вильнюсе соглашения об ассоциации с ЕС», — указал Затулин.

Именно это спровоцировало выступления малочисленных проевропейских сил в центре Киева, к которым потом присоединились украинские политики, в игру включился Запад, и началось типичное для Украины противостояние восточной и западной ее территорий, добавил политик.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.