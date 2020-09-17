Ранее в Сочи прошли переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.
При этом, продолжил парламентарий, Россия заинтересована в том, чтобы суверенитет Белоруссии не был нарушен и чтобы в белорусские события не вмешались внешние по отношению к Союзному государству силы.
Также, по его мнению, нельзя сравнивать белорусский кризис с украинским Евромайданом, поскольку поводы к этим протестам были абсолютно разными.
«В 13-14 годах на Украине не планировались никакие выборы. Речь шла о развороте Украины от двухлетнего курса в направлении Евросоюза, который в последний момент был руководством Украины отменен. Было отменено подписание в Вильнюсе соглашения об ассоциации с ЕС», — указал Затулин.
Именно это спровоцировало выступления малочисленных проевропейских сил в центре Киева, к которым потом присоединились украинские политики, в игру включился Запад, и началось типичное для Украины противостояние восточной и западной ее территорий, добавил политик.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.