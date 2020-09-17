Бежавший на Украину исполнительный секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов обратился в Следственный комитет Белоруссии с требованием возбудить уголовное дело о похищении. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть копия заявления оппозиционера

В отношении белорусского оппозиционера Кравцова возбудили дело о хищении © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно заявлению Кравцова, его дважды, 7 и 8 сентября, пытались похитить. Так, утром 7 сентября его и его соратника Антона Родненкова силой посадили в микроавтобус неизвестные, отобрав паспорт, телефон и ключи от автомобиля. При этом похитители цель своих действий не объяснили.

В тот же день Кравцова доставили в кабинет начальника первого управления ДФР КГК Белоруссии Юрия Мехедова, где ему угрожали уголовным преследованиям, оказывая «психологическое давление».

«Угрозы для меня носили реальный характер, поскольку данные лица заявляли о способности повлиять на приговор суда. Кроме того, данные лица указывали на то, что из-за меня пострадают и иные люди, работавшие со мной», — заявил оппозиционер.

По словам Кравцова, все это делалось для того, чтобы заставить его покинуть Белоруссию. В настоящее время Кравцов и Родненков находятся в Киеве.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке выехать на Украину в одном автомобиле с Кравцовым и Родненковым.

Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого, оппозиционерка порвала свой паспорт. Следственный комитет Белоруссии 15 сентября предъявил Колесниковой обвинение в посягательстве на национальную безопасность.