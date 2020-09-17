При этом сам Кравцов находится под следствием по факту «хищения путем злоупотребления служебными полномочиями». Дело возбудил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии.
Согласно заявлению Кравцова, его дважды, 7 и 8 сентября, пытались похитить. Так, утром 7 сентября его и его соратника Антона Родненкова силой посадили в микроавтобус неизвестные, отобрав паспорт, телефон и ключи от автомобиля. При этом похитители цель своих действий не объяснили.
В тот же день Кравцова доставили в кабинет начальника первого управления ДФР КГК Белоруссии Юрия Мехедова, где ему угрожали уголовным преследованиям, оказывая «психологическое давление».
«Угрозы для меня носили реальный характер, поскольку данные лица заявляли о способности повлиять на приговор суда. Кроме того, данные лица указывали на то, что из-за меня пострадают и иные люди, работавшие со мной», — заявил оппозиционер.
По словам Кравцова, все это делалось для того, чтобы заставить его покинуть Белоруссию. В настоящее время Кравцов и Родненков находятся в Киеве.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке выехать на Украину в одном автомобиле с Кравцовым и Родненковым.
Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого, оппозиционерка порвала свой паспорт. Следственный комитет Белоруссии 15 сентября предъявил Колесниковой обвинение в посягательстве на национальную безопасность.