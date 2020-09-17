«Украинским детям, которые крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, искуплены Крестной Жертвой, предлагают помолиться, вернее, прочитать заклинание бесам. Почему национализм обязательно скатывается в неоязычество, а через него и в демонизм? Риторический вопрос», — написал протоиерей.
Самое примечательное в этой истории то, что до наших дней не сохранились изображения Дажьбога, а в издании есть фотография деревянного идола.
Не дошли до нас и тексты заклинаний, письменности тогда еще не было. Откуда в учебнике взялась эта «молитва», родители не понимают.
Дажьбог — один из главных богов в восточнославянской мифологии, бог Солнца и его олицетворение, бог плодородия и солнечного света.
В 2011 году в городе Голая Пристань в Херсонской была установлена скульптура Дажьбога. Спустя несколько дней после протестов православного духовенства памятник снесли.
В селе Петриковка Тернопольской области дети сами, без «подсказок» из учебника, проводят сатанинские ритуалы.
Такое мнение выражают родители местной школы, которые обнаружили на территории школьного стадиона кресты, ножи, сатанинские рисунки на стенах, кукол с разными отметинами.