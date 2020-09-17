В учебнике для пятого класса по украинской литературе в разделе «Мифы и легенды древних украинцев» родители заметили задание, где детям предлагается прочесть «молитву», с которой «древние украинцы» обращались к языческому Дажьбогу. Об этом 17 сентября сообщил в своем Telegram-канале священнослужитель УПЦ, протоиерей Александр Овчаренко

«Украинским детям, которые крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, искуплены Крестной Жертвой, предлагают помолиться, вернее, прочитать заклинание бесам. Почему национализм обязательно скатывается в неоязычество, а через него и в демонизм? Риторический вопрос», — написал протоиерей.

Самое примечательное в этой истории то, что до наших дней не сохранились изображения Дажьбога, а в издании есть фотография деревянного идола.

Не дошли до нас и тексты заклинаний, письменности тогда еще не было. Откуда в учебнике взялась эта «молитва», родители не понимают.

Дажьбог — один из главных богов в восточнославянской мифологии, бог Солнца и его олицетворение, бог плодородия и солнечного света.

В 2011 году в городе Голая Пристань в Херсонской была установлена скульптура Дажьбога. Спустя несколько дней после протестов православного духовенства памятник снесли.

В украинской школе проводят сатанинские обряды © ternopol.znaj.ua

Такое мнение выражают родители местной школы, которые обнаружили на территории школьного стадиона кресты, ножи, сатанинские рисунки на стенах, кукол с разными отметинами.