Президент Украины Владимир Зеленский напомнил представителям власти, что не приемлет коррупции, в свете новости о том, что депутат от «Слуги народа» Александр Юрченко брал взятки. Об этом 17 сентября он написал в своем Telegram-канале

«Косолапая чучелка»: образ Зеленской в Вене разнесли из-за «костюма-мешка» © president.gov.ua На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за лоббирование законопроекта, связанного с бытовыми отходами.