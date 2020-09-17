«Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то себе запечатлеть простую истину: если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь. Исключений из этого правила не может быть — для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия административных возможностей», — написал он.
На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за лоббирование законопроекта, связанного с бытовыми отходами.