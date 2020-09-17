Несмотря на то, что реализация договора об интеграционных процессах России и Белоруссии остается под вопросом, интеграция ожидается очень глубокая. Об этом руководитель витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

Интеграция Белоруссии с РФ неизбежна из-за логики исторического процесса – политолог © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

«Решение уже выработано. Причем еще в прошлом году. Но реализация все равно остается под вопросом. Интеграция ожидается очень глубокой. Причем не столько документально, сколько фактически», — заявил Лукашок.

Он уточнил, что в экономической части речь идет об интеграции машиностроительных предприятий в холдинги, присоединении железнодорожных узлов к общероссийской сети, встраивании нефтеперерабатывающих и химических предприятий в общую цепочку российских госмонополий, приватизации оборонных предприятий в корпорацию «Ростех», создании сети дочерних банков, мобильных операторов и др.

В политической части, по словам политика, интеграция затронет надгосударственные органы, такие как Госсовет Союзного государства и Союзный парламент. И если российская Госдума сохранит влияние на внешнюю и внутреннюю политику в России, то белорусский парламент должен стать «скорее региональным только с внутренним политическим весом». Внешняя политика, по словам Лукашка, переместится в Москву.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

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