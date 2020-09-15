Архитекторы протестного движения избегают открытой антироссийской риторики, и на митингах даже стали появляться флаги-триколоры, говорит Александр Лукашок, руководитель витебского отделения Республиканской партии труда и согласия

В понедельник, 14 сентября, в Сочи прошла встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Одним из вопросов для обсуждения были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

- Александр, как вы считаете, решение по интеграции России и Белоруссии уже выработано? Если да, насколько глубокой будет интеграция двух стран?

— Решение уже выработано. Причём ещё в прошлом году. Но реализация всё равно остаётся под вопросом. Интеграция ожидается очень глубокой. Причём не столько документально, сколько фактически.

В части экономики речь идёт об интеграции машиностроительных предприятий в холдинги, присоединении железнодорожных узлов к общероссийской сети, встраивании нефтеперерабатывающих и химических предприятий в общую цепочку российских госмонополий, приватизации оборонных предприятий в корпорацию «Ростех», создании сети дочерних банков, мобильных операторов и т. д.

Деваться особо некуда, так как кроме российского рынка рассчитывать многим этим предприятиям не на кого, их ожидает банкротство.

Считаю, что хоть и несколько чрезмерно модернизированные эти предприятия должны успешно вписаться в российскую экономику. Переход на единую валюту обеспечит некое уравнивание условий по внутренней торговле, даже если по углеводородам цены сразу не удастся привести к общему знаменателю.

В части политики интеграция затронет надгосударственные органы, такие как Госсовет Союзного государства и Союзный парламент.

И если российская Госдума сохранит влияние на внешнюю и внутреннюю политику в России, то белорусский парламент должен стать скорее региональным только с внутренним политическим весом. Внешняя же политика ожидаемо переместится в Москву.

- Очевидно, что после кризиса в Белоруссии встал вопрос трансфера власти в стране. На ваш взгляд, как России стоило бы обеспечить этот трансфер? В чем будет роль Москвы?

— Трансфер, на мой взгляд, несколько запоздал в Беларуси. Но Кремль может с учётом ошибок Минска совершить этот переход более безболезненно.

Но при любом сценарии, например при передаче больших полномочий Госсовету, необходимо доставать из мешка новых управленцев.

Опыт Минска показал, что, красиво переставив одних и тех же кандидатов с места на место, оставить их у руля вряд ли получится.

- Светлана Тихановская, которую по-прежнему называют лидером оппозиции Белоруссии, заявила, что «любые договорённости с Лукашенко не будут иметь законной силы». А «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью» Белоруссии.

Как вы считаете, может ли теперь протест в Белоруссии стать более антироссийским? И к чему это может привести?

— Не являюсь сторонником Лукашенко. Но даже если не считать его победителем (а иное, несмотря на большое количество недовольных, не доказано), не стоит забывать, что срок полномочий Александра Григорьевича действует до инаугурации нового президента. Потому все его решения, если только они конституционны, являются полномочными и имеют законную силу.

В случае если протесты станут антироссийскими, то они рискуют поднять реальные, а не инициированные властью контрпротесты. И даже организовать внутренний раскол.

Именно поэтому архитекторы протестного движения избегают открытой антироссийской риторики, и на митингах даже стали появляться флаги-триколоры.

Вообще, протесты, несмотря на свое чёткое обоснование, не имеют в перспективе серьёзного развития при отставке Александра Лукашенко и назначении новых президентских или парламентских выборов. Сразу же на другой день появятся новые политические силы, отражающие реальное распределение политического поля в республике, и движущие силы протеста быстро переформатируются.

Но, учитывая, что белорусский президент является непредсказуемым политиком, не стоит забывать о его заготовках. И именно поэтому, чтобы белорусский коллега не сбился с пути, Владимир Путин заявил пока только о минимальной финансовой поддержке, эквивалентной месячной устойчивости белорусского бюджета в нынешних реалиях.

Прогнозы прогнозами, но ни одна букмекерская контора не берётся предсказать, что будет в Беларуси через месяц, полгода или год. Поживём — увидим.