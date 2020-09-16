«Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции», — объяснил Грызлов.
По его словам, этот означает выход Украины из соглашения от 22 июля, по итогам которых в Донбассе с 27 июля начал действовать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.
Позднее стороны договорились о совместной инспекции в этом районе.