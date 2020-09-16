Отказавшись от совместной инспекции в районе поселка Шумы под Горловкой, Украина вышла из соглашения о дополнительных мерах контроля над режимом прекращения огня в Донбассе. Об этом 16 сентября заявил полпред РФ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, передает «Интерфакс»

«Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции», — объяснил Грызлов.

Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Позднее стороны договорились о совместной инспекции в этом районе.