Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, которая сейчас находится под стражей, не будут переводить в медицинский блок СИЗО, ее самочувствие улучшилось. Об этом 16 сентября рассказала адвокат Колесниковой Людмила Козак, передает «Интерфакс»

Гаспарян объяснил, почему белорусская оппозиция потеряла всякий стыд © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Мария Колесникова пожаловалась на обострившуюся аллергию и дискомфортные условия в камере. По словам адвоката, руководство следственного изолятора пошло навстречу заключенной.

«Сегодня даже несмотря на то, что лекарства ей не успели передать, те, которыми она пользуется, местные лекарства ей помогли, чувствует себя прекрасно. Настроение хорошее бодрое всех благодарит. Все ее временные затруднения все разрешили в тот же день, все хорошо с ней. Приезжал прокурор надзирающий, все решили, все поменяли, матрас, все», — рассказал Людмила Козак.

В среду, 16 сентября, Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение Колесниковой в посягательстве на национальную безопасность, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

СМИ 7 сентября сообщили о том, что неизвестны похитили члена КС Марию Колесникову.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его представителей — Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Как оказалось позже, они покинули Белоруссию и сейчас находятся на Украине.

В среду, 9 сентября, стало известно, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.

В тот же день в Следственном комитете республики обнародовали информацию о том, что Колесникова и Знак арестованы.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

В состав Координационного совета оппозиции также входит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, ее вызывали на допрос в СК.

В оппозиции заявили о создании санкционного списка имени Марии Колесниковой.