Волынские пасечники рассказали, что их сосед неправильно подкармливает своих пчел. А именно — подливает им спирт и сироп.
Такой подкорм, утверждают жители села, особенно пагубно влияет на насекомых, если давать его днем. Тогда пчелы становятся агрессивными и летят убивать себе подобных, причем умерщвляют целыми семьями.
«Надо давать это на ночь, чтобы они за ночь это втянули и успокоились, а когда это дается днем — они пробуют, не понимают откуда оно взялось», — объяснил вице-президент Союза пасечников Украины Владимир Дмитрук.
Сосед-новичок, которого обвиняют в массовой гибели пчел от лапок себе подобных утверждает, что готов доказать свою невиновность.
Начинающий пчеловод показал свои ульи и сказал, что еще вообще не подкармливал своих подопечных, и не собирается, пока пчелы еще сами собирают нектар.
Другие фермеры оказались не удовлетворены объяснением и обратились к офицеру общины за разрешением конфликта.