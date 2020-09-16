В селе Тростянка Волынской области пчеловоды жалуются на большие убытки из-за того, что их ульи атакуют агрессивные соседские пчелы, пасечники утверждают, что нападающие находятся в состоянии алкогольного опьянения, а виной тому - начинающий пчеловод, недавно переехавший в село, сообщает ТСН 16 сентября

На Украине агрессивные пчелы убили 37-летнего мужчину © РИА Новости, Игорь Агеенко | Перейти в фотобанк

Такой подкорм, утверждают жители села, особенно пагубно влияет на насекомых, если давать его днем. Тогда пчелы становятся агрессивными и летят убивать себе подобных, причем умерщвляют целыми семьями.

«Надо давать это на ночь, чтобы они за ночь это втянули и успокоились, а когда это дается днем — они пробуют, не понимают откуда оно взялось», — объяснил вице-президент Союза пасечников Украины Владимир Дмитрук.

Сосед-новичок, которого обвиняют в массовой гибели пчел от лапок себе подобных утверждает, что готов доказать свою невиновность.

Начинающий пчеловод показал свои ульи и сказал, что еще вообще не подкармливал своих подопечных, и не собирается, пока пчелы еще сами собирают нектар.

Другие фермеры оказались не удовлетворены объяснением и обратились к офицеру общины за разрешением конфликта.