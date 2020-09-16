Двусторонние отношения России и Белоруссии отравляет проблема распределения ресурсов и денег. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в комментарии РИА Новости

Почему Лукашенко должен пойти на диалог с оппозицией — Лизан © кадр из видео Украина.ру

«В публичной плоскости Минск преподносил это так: нас заставляют отказаться от суверенитета и принять российский Налоговый кодекс, на это мы не готовы. Хотя речь шла о другом: о гармонизации базовых положений двух кодексов, чтобы они были основаны на общих нормах и принципах», — указал Лизан.

Сейчас же, по его мнению, мяч на стороне белорусских властей, и Минску предстоит осознать масштаб проблем и разобраться в причинах кризиса в экономике и политике.

Пока белорусские власти и дальше будут считать, что на улицы вышли протестовать либо маргиналы, либо наймиты Запада, это будет тупиковая позиция, так же как в случае с Союзным государством, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.