Соответствующее предложение поддержали 210 депутатов при необходимых 226. Рада направила законопроект на повторное первое чтение в комитет. За это решение проголосовали 235 депутатов.
На сегодняшний день законом предусмотрено, что учреждение высшего образования вправе принять решение о преподавании на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения дисциплин на государственном языке.
Отклоненным законопроектом предлагалось установить, что для лиц без украинского гражданства обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать изучение такими лицами государственного языка.