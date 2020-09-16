Верховная Рада отказалась поддержать законопроект, который бы позволил обучение на русском языке в вузах, в том числе, для иностранцев. Заседание парламента 16 сентября транслировал телеканал «Рада»

«Русская земля»: на родине Зеленского продавщица резко отчитала украиноязычного покупателя - видео © CC0, Pixabay

На сегодняшний день законом предусмотрено, что учреждение высшего образования вправе принять решение о преподавании на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения дисциплин на государственном языке.

Отклоненным законопроектом предлагалось установить, что для лиц без украинского гражданства обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать изучение такими лицами государственного языка.