Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе циничными. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости

В ЦИК рассказали, когда проведут местные выборы в некоторых районах Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, дыры в бюджете, неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни, а повышение тарифов на коммунальные услуги и снятие моратория на продажу земли «делают украинцев заложниками своего же государства».

«При таком положении дел звучат заявления украинского президента о якобы имеющейся гуманитарной катастрофе в Донбассе, вызванной пандемией COVID-19. По меньшей мере эти высказывания циничны, так как Зеленским умалчивается тот факт, что Украина фиксирует антирекорды по количеству заболевших коронавирусом ежедневно. И эти цифры в разы выше тех показателей, которые мы имеем за все время пандемии», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в ДНР контролируема и стабильно позитивна.

«Уверен, что украинское руководство будет и дальше манипулировать общественным сознанием, периодически прикрываясь жителями Донбасса. Этим они пытаются скрыть факт предательства национальных интересов своей страны в угоду заграничным кураторам. Так что Киеву стоит задуматься о том, что их ждут массовые беспорядки», — добавил глава ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ДНР и ЛНР могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Он также выразил мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом.