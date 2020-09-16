В сети «Книгарня Є» заявили, что пока не планируют увеличивать объем продаж книг на русском языке, сообщает "Украинская правда" 16 сентября

Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском © Facebook, Книгарня "Є"

«Книгарня Є» публично выступала против продажи на Украине книг российских издательств, однако позже в сети сообщили, что все-таки расширят ассортимент в пользу именно русскоязычных фолиантов.

«Мы хотели привлечь внимание как можно более широкой аудитории людей к той ситуации, в которой сейчас находится украинский книжный рынок. Ситуация непростая и требующая более чем просто эмоциональной оценки», — сообщил он.

По словам директора по развитию торговой сети «Книгарня Є» Андрея Домаранского, на Украине сейчас выгоднее продавать книги на русском языке, потому что они имеют больший рынок сбыта, а вот украиноязычные издания нуждаются в помощи государства.