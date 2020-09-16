Представители сети заявили, что соотношение украиноязычных изданий и книг на других языках, в том числе русском, останется в прежней пропорции 90% к 10%.
«Книгарня Є» публично выступала против продажи на Украине книг российских издательств, однако позже в сети сообщили, что все-таки расширят ассортимент в пользу именно русскоязычных фолиантов.
«Мы хотели привлечь внимание как можно более широкой аудитории людей к той ситуации, в которой сейчас находится украинский книжный рынок. Ситуация непростая и требующая более чем просто эмоциональной оценки», — сообщил он.
По словам директора по развитию торговой сети «Книгарня Є» Андрея Домаранского, на Украине сейчас выгоднее продавать книги на русском языке, потому что они имеют больший рынок сбыта, а вот украиноязычные издания нуждаются в помощи государства.