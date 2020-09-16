Вакцина от COVID-19 может быть готова в США в течение нескольких недель. Об этом в эфире АВС заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает «Коммерсантъ» в среду, 16 сентября

Российская вакцина, солнце и рыбий жир, запрет на шутки — западные СМИ о борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк зарегистрирована первой. Он добавил, что благодаря ему Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ускорит процедуру регистрации вакцины.

«Если вы хотите знать правду, предыдущей администрации потребовались бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA и получения всех разрешений. А мы в течение нескольких недель уже готовы сделать это, может быть в течение трех или четырех недель», — сказал президент США.

Власти США подписали соглашения на поставку вакцин от коронавируса с фармкомпаниями Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sanofi и GlaxoSmithKline.

В настоящий момент в мире зарегистрирована единственная вакцина от COVID-19 — российская «Спутник V».