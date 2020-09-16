Десятки шахтеров Криворожского железорудного комбината, бастующие несколько суток под землей, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Запись опубликовал 15 сентября глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook

Шахтеры Днепропетровщины устроят бессрочную акцию под Офисом президента © Facebook, Сергей Каплин Новака Сергея Борисовича оттягивает вопрос о достаточном повышении зарплат и улучшении условий труда», — заявил один из шахтеров.

Горняки попросили президента вмешаться в ситуацию.

Протесты горняков Кривого Рога начались 3 сентября. С бастующими уже встречались представители предприятий и власти, однако к компромиссу пока прийти не удалось. По данным Волынца, около 200 горняков четырех шахт КЖРК отказываются подниматься на поверхность, еще часть сотрудников проводит наземный протест.

Члены Конфедерации свободных профсоюзов Украины направили обращение уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, в котором изложили требования шахтеров. В их числе повышение зарплат, отставка «неэффективного менеджмента» предприятий, возвращение льготного стажа, которого их лишили, а также прекращение нарушений при аттестации.

На днях горняки обратились к Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей.