Власти Румынии на 30 суток продлили действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Румынии в Украине во вторник, 15 сентября

«Информируем, что в соответствии с решением правительства Румынии с 15.09.2020 продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии», — говорится в сообщении.

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Так, для пересечения границы чехам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или пройти пятидневный карантин.