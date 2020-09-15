«Информируем, что в соответствии с решением правительства Румынии с 15.09.2020 продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии», — говорится в сообщении.

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Украина, Польша и Румыния накачивают военные бюджеты. С кем они собрались воевать?
© Facebook, Міністерство оборони України
Ранее сообщалось, что Словакия внесла Чехию в список стран с небезопасной эпидемической ситуацией и ограничила въезд граждан в страну.

Так, для пересечения границы чехам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или пройти пятидневный карантин.