«Информируем, что в соответствии с решением правительства Румынии с 15.09.2020 продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Словакия внесла Чехию в список стран с небезопасной эпидемической ситуацией и ограничила въезд граждан в страну.
Так, для пересечения границы чехам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или пройти пятидневный карантин.