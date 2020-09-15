По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не были подписаны документы по развитию Союзного государства, потому что в этом вопросе не нужно торопиться. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Холода окончательно похоронят протесты в Белоруссии - Гаспарян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что сейчас гораздо важнее, чтобы Белоруссия начала ратификацию тех документов, которые были переданы российской стороной еще в ноябре 2019 года.

«Декларации сейчас не нужны. Нужны шаги к дальнейшему развитию интеграции двух стран. И, конечно, нужны шаги по исправлению сложившейся в этом году ситуации. Потому что подвис товарооборот между нашими странами. Виной тому те дивертисменты, которые исполнялись Лукашенко на протяжении всего года», — указал Гаспарян.

Однако, добавил политолог, белорусская сторона начала осмыслять этот процесс, и Лукашенко извлечет уроки из вызовов, с которыми он столкнулся с момента выборов по сентябрь.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.