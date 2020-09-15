Ранее в Сочи прошли переговоры между главами Росси и Белоруссии. Москва даст Минску кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.
Эксперт отметил, что сейчас гораздо важнее, чтобы Белоруссия начала ратификацию тех документов, которые были переданы российской стороной еще в ноябре 2019 года.
«Декларации сейчас не нужны. Нужны шаги к дальнейшему развитию интеграции двух стран. И, конечно, нужны шаги по исправлению сложившейся в этом году ситуации. Потому что подвис товарооборот между нашими странами. Виной тому те дивертисменты, которые исполнялись Лукашенко на протяжении всего года», — указал Гаспарян.
Однако, добавил политолог, белорусская сторона начала осмыслять этот процесс, и Лукашенко извлечет уроки из вызовов, с которыми он столкнулся с момента выборов по сентябрь.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.