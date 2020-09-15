О предстоящих кадровых перестановках в правительстве этой осенью ряд чиновников из «Слуги народа» говорили еще в конце августа. Особенно выделялся экономический блок Кабмина.
Василевская-Смаглюк рассказала, что на все претензии о коррумпированности таможенных и налоговых кадров, недофинансирования бюджета Марченко отвечает, что ему ничего об этом не известно.
«То есть человек полностью снимает с себя ответственность за кадровую политику, которую проводит… Все назначения проходят без конкурсов — глава таможни, заместитель главы таможни. [Якобы] COVID-19 мешает провести конкурс — я просто в шоке… Увольнять [ли] Марченко? Я "за". Фракция настроена решительно», — заявила «слуга народа».
Она сообщила, что в случае освобождения кресла министра финансов в него может вернуться Маркарова, которая с ноября 2018 по март 2020 года уже занимала эту должность.