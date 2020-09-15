В ночь на 15 сентября жители села Чабаны в Киевской области настолько мощный взрыв, а затем нарастающий гул, что из-за него в полукилометре от места аварии людям было сложно разговаривать. Об этом сообщает издание vesti.ua

На Украине взорвался качавший газ в Европу газопровод © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

На место аварии выехали газовщики и спасатели. Они отключили электричество и газ во всех прилегающих населенных пунктах, после чего ликвидировали аварию.

Жителей попросили не паниковать и в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины.