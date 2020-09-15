По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов. Он поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка.
«В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
На место аварии выехали газовщики и спасатели. Они отключили электричество и газ во всех прилегающих населенных пунктах, после чего ликвидировали аварию.
Жителей попросили не паниковать и в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины.