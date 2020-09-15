Координационный совет оппозиции Белоруссии в своем Telegram-канале 14 сентября раскрыл свою численность

Координационный совет потребовал от Минска гарантий для Тихановской и Латушко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк говорится в посте.

Также КС заявил, что всегда преследовал «законные цели: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы» и призвал граждан республики оставаться сплоченными и демонстрировать солидарность.

Бывший кандидат в белорусские лидеры Светлана Тихановская призвала граждан вступать в Координационный совет оппозиции, несмотря на то, что большинство членов его президиума либо задержаны, либо покинули страну.