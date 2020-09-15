«Координационный совет — это тоже, прежде всего, люди: разных профессий, но с единым желанием отстоять право белорусов на честные выборы и гражданские свободы. Сейчас в расширенном составе Совета более пяти тысяч человек. Но чем нас больше, тем мы сильнее и неуязвимее!» — говорится в посте.
Также КС заявил, что всегда преследовал «законные цели: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы» и призвал граждан республики оставаться сплоченными и демонстрировать солидарность.
Бывший кандидат в белорусские лидеры Светлана Тихановская призвала граждан вступать в Координационный совет оппозиции, несмотря на то, что большинство членов его президиума либо задержаны, либо покинули страну.