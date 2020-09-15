Одна из крупнейших на Украине сетей книжных магазинов «Книгарня «Е» на днях на своей странице в Facebook заявила о намерении расширить ассортимент продажи книг на русском языке из-за их большей популярности на рынке по сравнению с украиноязычными

Прочь из СССР. Директор «Украинского института книги» хочет декоммунизировать… книгу © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк говорится в материале сети.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения.

В марте 2019 года Украина расширила список санкций в отношении ряда российских издательств, таких как «Книжный мир», «Эксмо», «Центрполиграф», «АСТ» и других. Под запрет также попали книжные интернет-магазины «Лабиринт» и «Литрес».