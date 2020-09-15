«50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга как импортируемая, так и изданная на Украине. <…> Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта на Украине», — говорится в материале сети.
В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения.
В марте 2019 года Украина расширила список санкций в отношении ряда российских издательств, таких как «Книжный мир», «Эксмо», «Центрполиграф», «АСТ» и других. Под запрет также попали книжные интернет-магазины «Лабиринт» и «Литрес».