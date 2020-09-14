Александр Лукашенко является легитимно избранным президентом Белоруссии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с его белорусским коллегой в Сочи 14 сентября, передает «Интерфакс»

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи 14 сентября продолжались четыре часа.

По словам Пескова, люди, которые не признают результаты выборов главы государства в Белоруссии и те, кто согласен и с их итогами, — граждане братской для России страны.

«Мы всех их ценим и любим, но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», — объяснил Песков.

Политолог Асафов: Интеграция России и Белоруссии неизбежна из-за логики исторического процесса © РИА Новости, Владимир Трефилов

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.