В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова. Его биограф, писатель Вячеслав Бондаренко рассказал корреспонденту Украина.ру почему решил посвятить книгу человеку, чья фамилия до сих пор ассоциируется со словом мятеж

Писатель Вячеслав Бондаренко: О судьбе генерала Корнилова и мятеже, которого не было © pravchtenie.ru Лавре Корнилове, говорит Бондаренко, пришла к нему давно, материал он начал собирать еще с 2013 года.

Интересовался личностью Верховного главнокомандующего писатель не просто так, были личные мотивы.

Муж двоюродной прабабушки Бондаренко участвовал в Ледяном походе под командованием Корнилова, а двоюродный прапрадед писателя во время Русско-японской войны встречался с военачальником на фронте.

«Ну а непосредственным толчком для начала стал журнал "Солнце России" за август 1917-го, который я приобрел в петербургском антикварном магазине в декабре 2015-го. Там на обложке — огромная фотография Керенского, а номер посвящен Московскому Государственному совещанию, где, как известно, Корнилов выступал. И вот именно этот номер как-то подтолкнул к тому, чтобы сесть за книгу», — рассказал писатель.

Для современного человека, говорит Бондаренко, Лавр Корнилов — редкий пример выдающегося человека, который не смотря на огромную власть, жертвует свою жизнь во имя Отечества, а его судьба полна увлекательных события и противоречий: поражения сменяются победами, взлеты падениями, предатели также рядом, как и соратники, преданные до конца своих дней.

Историки по-разному трактуют попытку генерала Лавра Корнилова устроить военный переворот в 1917 году.

Мятеж, по сути, был попыткой предотвратить большевистский Октябрь и сохранить боеспособную армию для продолжения войны. В качестве первостепенных мер были предложены ликвидация Советов и введение смертной казни не только на фронте, но и в тылу.

Войска Корнилова двинулись на Петроград, но были остановлены. Мятеж подавили с помощью верных Временному правительству частей Петроградского гарнизона и сформированных отрядов Красной армии.

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