Идея написания книги о генерале Лавре Корнилове, говорит Бондаренко, пришла к нему давно, материал он начал собирать еще с 2013 года.
Интересовался личностью Верховного главнокомандующего писатель не просто так, были личные мотивы.
Муж двоюродной прабабушки Бондаренко участвовал в Ледяном походе под командованием Корнилова, а двоюродный прапрадед писателя во время Русско-японской войны встречался с военачальником на фронте.
«Ну а непосредственным толчком для начала стал журнал "Солнце России" за август 1917-го, который я приобрел в петербургском антикварном магазине в декабре 2015-го. Там на обложке — огромная фотография Керенского, а номер посвящен Московскому Государственному совещанию, где, как известно, Корнилов выступал. И вот именно этот номер как-то подтолкнул к тому, чтобы сесть за книгу», — рассказал писатель.
Для современного человека, говорит Бондаренко, Лавр Корнилов — редкий пример выдающегося человека, который не смотря на огромную власть, жертвует свою жизнь во имя Отечества, а его судьба полна увлекательных события и противоречий: поражения сменяются победами, взлеты падениями, предатели также рядом, как и соратники, преданные до конца своих дней.
Историки по-разному трактуют попытку генерала Лавра Корнилова устроить военный переворот в 1917 году.
Мятеж, по сути, был попыткой предотвратить большевистский Октябрь и сохранить боеспособную армию для продолжения войны. В качестве первостепенных мер были предложены ликвидация Советов и введение смертной казни не только на фронте, но и в тылу.
Войска Корнилова двинулись на Петроград, но были остановлены. Мятеж подавили с помощью верных Временному правительству частей Петроградского гарнизона и сформированных отрядов Красной армии.
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