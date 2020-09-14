Выступление министра перед журналистами было приурочено к 100 дням его пребывания в должности.
Среди прочего, он предложил создать в стране своеобразный «спецназ» в сфере культуры, по аналогии с подобными структурами за рубежом.
«В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться (культурный) "спецназ". Будем пользоваться идеями, которые уже, в принципе, используют итальянские коллеги, у них действительно есть такое подразделение», — рассказал Ткаченко.
Также он отметил, что в ближайшем будущем заработает проект «Большая реставрация», первоочередное внимание будет уделено аварийным зданиям, представляющим культурную и историческую ценность.