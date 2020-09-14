На Украине может появиться новое подразделение в составе Министерства культуры, которое будет бороться с хаотичной застройкой и защитой памятников архитектуры. Соответствующий план представил на пресс-конференции глава ведомства Александр Ткаченко, передает 14 сентября УНИАН

Аварийное состояние и черные риэлторы: в Одессе бьют тревогу из-за Дома Гоголя © commons.wikimedia.org, Nick Grapsy

Среди прочего, он предложил создать в стране своеобразный «спецназ» в сфере культуры, по аналогии с подобными структурами за рубежом.

«В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться (культурный) "спецназ". Будем пользоваться идеями, которые уже, в принципе, используют итальянские коллеги, у них действительно есть такое подразделение», — рассказал Ткаченко.

Также он отметил, что в ближайшем будущем заработает проект «Большая реставрация», первоочередное внимание будет уделено аварийным зданиям, представляющим культурную и историческую ценность.