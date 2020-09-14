«Вчерашняя игра "Зари" вызвала гнетущее впечатление. Одно светлое пятно — Никита Шевченко. Все дружно набросились на [главного тренера Виктора] Скрипника. Трудно управлять командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?» — написал Рафаилов.
Новоприбывшие игроки, продолжил он свое объяснение, вообще не горят желанием показывать результат в таких обстоятельствах.
В ближайшее время, уточнил Рафаилов, поступят деньги от УЕФА и президентская премия, но все это уйдет на покрытие долгов. В сложившихся обстоятельствах, уверен бывший директор, уже совсем скоро новым владельцем клуба может стать Tesla или Saudi Oranco.
«Заря», формально представляющая Луганск, в новом сезоне украинской футбольной премьер-лиги потерпела уже две неудачи, клуб уступил «Мариуполю» и «Десне».