Клуб украинской футбольной премьер-лиги «Заря» уже четвертый месяц не платит зарплату игрокам, об этом рассказал бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов у себя в Facebook 14 сентября

«Вчерашняя игра "Зари" вызвала гнетущее впечатление. Одно светлое пятно — Никита Шевченко. Все дружно набросились на [главного тренера Виктора] Скрипника. Трудно управлять командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?» — написал Рафаилов.

Украинский клуб расстался с футболистом, выступавшим в чемпионате ЛНР © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В ближайшее время, уточнил Рафаилов, поступят деньги от УЕФА и президентская премия, но все это уйдет на покрытие долгов. В сложившихся обстоятельствах, уверен бывший директор, уже совсем скоро новым владельцем клуба может стать Tesla или Saudi Oranco.

«Заря», формально представляющая Луганск, в новом сезоне украинской футбольной премьер-лиги потерпела уже две неудачи, клуб уступил «Мариуполю» и «Десне».