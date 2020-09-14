В Пятихатском районе Днепропетровской области избили экс-депутата Верховной Рады Украины, полковника полиции Юрия Березу. Об этом сообщил «Днепр Оперативный» 14 сентября

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После того, как полковник согласился помочь мужчине, на берегу водохранилища они заметили автомобиль марки Mazda с черным кузовом. В салоне находился подозреваемый в краже, а в багажнике были обнаружены четыре тушки гусей.

«Дальше возникла словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем Mazda-3. В результате мужчина ударил кулаком в лицо экс-нардепа. Береза получил телесные повреждения в виде травмы костей носа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Нацполиции взяли ситуацию под свой контроль.