Отмечается, что инцидент произошел около Макортовского водохранилища в селе Чумаки. К Березе обратился местный житель с просьбой разыскать четырех гусей, которых, по его словам, украл неизвестный на черном автомобиле.
После того, как полковник согласился помочь мужчине, на берегу водохранилища они заметили автомобиль марки Mazda с черным кузовом. В салоне находился подозреваемый в краже, а в багажнике были обнаружены четыре тушки гусей.
«Дальше возникла словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем Mazda-3. В результате мужчина ударил кулаком в лицо экс-нардепа. Береза получил телесные повреждения в виде травмы костей носа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Нацполиции взяли ситуацию под свой контроль.