«Мы не можем считать президента Александра Лукашенко получившим легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект. Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу», — заявил Рау.
Ранее сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет.
Кроме того, они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.