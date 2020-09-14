Варшава вслед за Литвой отказалась признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире «Польского радио» 13 сентября

«Мы не можем считать президента Александра Лукашенко получившим легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект. Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу», — заявил Рау.

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет.

Кроме того, они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.