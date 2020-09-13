Бастующие шахтеры «Кривбасжелезрудкома» 13 сентября обратились к депутатам Европарламента с просьбой защитить их от произвола собственников предприятия. Текст обращения приводит издание «Страна.ua»

«Бастуют все!» В Украине постепенно возрождается классовая борьба © Facebook, Михаил Волынец Михаила Волынца, под землей сейчас остаются 229 шахтеров Криворожского железорудного комбината (КЖРК) и шахты «Терновская" предприятия «Павлоградуголь» Днепропетровской области.

Забастовщики требуют от работодателей стабильной выплаты заработной платы в обещанном размере и создание безопасных условий труда.

По словам авторов письма, конструктивный диалог с собственниками выстроить не удалось. Хозяева шахт стали угрожать горнякам, прекратившим работу, уголовной ответственностью.

«Мы просим Вас о помощи в разрешении спора между собственниками предприятия и работодателями. Мы просим вас о защите наших семей и нас самих от физического и морального принуждения. С уважением, шахтеры Кривого Рога», — говорится в письме к Европарламенту.

Третьего сентября 12 горняков первой, ночной смены шахты "Октябрьская" по добыче железной руды остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола. К протестующим присоединились работники второй, утренней смены. Администрация не успела их перехватить — они спустились в шахту.

Бастующих поддержали шахтеры других предприятий, и по состоянию на 8 сентября под землей находились почти 400 шахтеров шахт «Гвардейская», «Терновская», «Родина» и «Октябрьская».