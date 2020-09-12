За резолюцию проголосовали 169 государств. Против выступили США и Израиль, воздержались Украина и Венгрия.
В документе говорится, что ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с эпидемией. Авторы требуют бороться с этим.
Также организация призвала правительства и гражданские общества стран принять ответные меры в контексте борьбы с пандемией. В том числе речь идет об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки.
Кроме того, в документе говорится о необходимости предоставить всем государствам беспрепятственный своевременный доступ к качественной диагностике, терапевтическим средствам, лекарственным препаратом и вакцинам для борьбы с коронавирусной инфекцией.