Генассамблея ООН признала пандемию COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации. Об этом 11 сентября говорится во всеобъемлющей резолюции о комплексной борьбе с пандемией

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В документе говорится, что ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с эпидемией. Авторы требуют бороться с этим.

Также организация призвала правительства и гражданские общества стран принять ответные меры в контексте борьбы с пандемией. В том числе речь идет об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки.

Кроме того, в документе говорится о необходимости предоставить всем государствам беспрепятственный своевременный доступ к качественной диагностике, терапевтическим средствам, лекарственным препаратом и вакцинам для борьбы с коронавирусной инфекцией.