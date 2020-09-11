Россия заинтересована на примере маленькой Белоруссии показать, какая судьба ждала бы Украину, если бы она вступила в Таможенный союз, а Виктор Янукович подавил бы майдан. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Ищенко о главном: Отказ от «Северного потока - 2», протесты в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру Александр Лукашенко активно начал интеграционные процессы или в крайнем случае открыто признал, что никакой интеграции и никакие политические реформы он делать не будет, считает эксперт.

«Тогда понятно, что Белоруссия пойдет по пути Украины. Это, конечно, хуже для России, в большей степени хуже для Белоруссии. И понятно, что тогда интеграция все равно будет, но будет потом и на других условиях», — указал Ищенко.

Но все же для России важно, чтобы Лукашенко согласился на интеграцию, чтобы белорусская экономика стала соответствовать экономике России и других стран ЕАЭС и чтобы белорусский вопрос закрылся навсегда и закрылся на позитивной ноте, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

При этом власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.