Ранее на фоне ухудшения отношений между Минском и Вильнюсом, который активно вмешивается во внутрение дела Белоруссии, «Росморпорт» сообщил, что порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги и Калининграда готовы принять с 2021 года ряд номенклатур из республики.
Эксперт отметил, что порты Калининграда политически подходят Белоруссии, но там есть еще кусок польской территории, через который нужно пройти транзитному транспорту, а через Ленинградскую область транспортировать грузы еще дальше.
«Мы благодарны российским портам за готовность принять этот грузопоток, но я думаю, что Литва рано или поздно образумится», — сказал Карназыцкий.
Политолог выразил надежду, что литовское правительство поймет, что они сыграли не в пользу своих национальных интересов, у Минска наладятся отношения со странами Балтии, и транзит будет, как прежде, проходить через прибалтийские порты, потому что это ближе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.