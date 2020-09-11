Если Белоруссия переориентирует транзит своих грузов на российские порты вместо литовских, это будет немножко дороже, потому что логистика будет чуть длиннее. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: События в Беларуси дали России время подготовиться к отражению цветной революции © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Эксперт отметил, что порты Калининграда политически подходят Белоруссии, но там есть еще кусок польской территории, через который нужно пройти транзитному транспорту, а через Ленинградскую область транспортировать грузы еще дальше.

«Мы благодарны российским портам за готовность принять этот грузопоток, но я думаю, что Литва рано или поздно образумится», — сказал Карназыцкий.

Политолог выразил надежду, что литовское правительство поймет, что они сыграли не в пользу своих национальных интересов, у Минска наладятся отношения со странами Балтии, и транзит будет, как прежде, проходить через прибалтийские порты, потому что это ближе.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.