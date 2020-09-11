Белоруссия сейчас воспринимается частью Запада, как некая кубышка с накопленными богатствами, и «цветная революция» в республике в том числе ставит своей целью установить контроль над белорусскими активами. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире телеканала «Россия 1»

Аресты оппозиционеров, «нобелевка» и «российская пропаганда» Тихановской. Что происходит в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Идет борьба за демографическую массу. Они сейчас эти сливки собирают и к себе перетягивают. Это конкретный осмысленный процесс. Поляки стратегически всегда делали ставку на то, чтобы собрать у себя как можно больше славянского населения», — констатировал Дзермант.

Что касается белорусского суверенитета, то, по словам политолога, перед Минском стоит сейчас простой выборы: либо протестная масса добивает государство, а дальше наступает зона хаоса и полное крушение всех социальных достижений, либо Минск свой суверенитет конвертирует в увеличение континентального евразийского блока вместе с Россией.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

При этом власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.