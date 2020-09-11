Эксперт отметил, что Польша, Литва и Украина активно стала переманивать к себе белорусский бизнес и представителей IT-сектора.
«Идет борьба за демографическую массу. Они сейчас эти сливки собирают и к себе перетягивают. Это конкретный осмысленный процесс. Поляки стратегически всегда делали ставку на то, чтобы собрать у себя как можно больше славянского населения», — констатировал Дзермант.
Что касается белорусского суверенитета, то, по словам политолога, перед Минском стоит сейчас простой выборы: либо протестная масса добивает государство, а дальше наступает зона хаоса и полное крушение всех социальных достижений, либо Минск свой суверенитет конвертирует в увеличение континентального евразийского блока вместе с Россией.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
При этом власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.