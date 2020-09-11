По мнению культуролога, поведение Лукашенко по отношению к оппозиции очень характерно для восточноевропейских земель.
Поэтому, говорит Киселев, крайне странно слышать от лидеров Литвы, Польши и Украины критику в сторону Белоруссии, когда у самих «бревно в глазу» в виде политзаключенных и нерасследованных политических убийств.
«Ограничение политической конкуренции вообще типично для Восточной Европы. В прибалтийских республиках любой политик, который поставит под вопрос внешнеполитический курс, сразу оказывается или под арестом, или подвергается судебному преследованию», — отметил он.
В качестве примера эксперт привел историю бывшего депутата литовского Сейма Альгирдаса Палецкиса и депутата городского совета Клайпеды Вячеслава Титова. Первый уже 2 года под арестом, а второй — лишен мандата.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу и Литву в разжигании антилукашенковских протестов в Белоруссии.
Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.