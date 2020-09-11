Для прибалтийских республик «типично», что все, кто сомневается в правильности внешнеполитического курса страны, тут же попадают под арест, а в лучшем случае - лишаются должности, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру

«Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Поэтому, говорит Киселев, крайне странно слышать от лидеров Литвы, Польши и Украины критику в сторону Белоруссии, когда у самих «бревно в глазу» в виде политзаключенных и нерасследованных политических убийств.

«Ограничение политической конкуренции вообще типично для Восточной Европы. В прибалтийских республиках любой политик, который поставит под вопрос внешнеполитический курс, сразу оказывается или под арестом, или подвергается судебному преследованию», — отметил он.

В качестве примера эксперт привел историю бывшего депутата литовского Сейма Альгирдаса Палецкиса и депутата городского совета Клайпеды Вячеслава Титова. Первый уже 2 года под арестом, а второй — лишен мандата.

Ранее Лукашенко обвинил Польшу и Литву в разжигании антилукашенковских протестов в Белоруссии.

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.