Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность создания «акта Сенцова» - украинского аналога «акта Магнитского», накладывающего санкции на нарушителей прав человека. Об этом сообщил спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев, передает fakty.com.ua 11 сентября

В Лондоне Сенцову вручили премию Магнитского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам, «акт Сенцова», названный по имени режиссера Олега Сенцова, будет определять иностранных должностных лиц, против которых будут введены санкции и будет осуществляться дальнейшее преследование украинскими правоохранительными органами за системное нарушение прав человека, организацию и заказ убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, вынесение неправомерных и политически мотивированных приговоров.

«Акт Магнитского» — законопроект, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Им вводятся персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван по имени скончавшегося в тюрьме адвоката и аудитора Сергея Магнитского. Изначально был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти, а затем действие закона распространили на нарушителей со всего мира.

Что касается Сенцова, который может дать имя украинскому аналогу «акта Магнитского», то в 2014 году он был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В 2019 году он вернулся на Украину по итогам взаимного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.