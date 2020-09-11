Ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения на Украине продолжает деградировать. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Можем констатировать, что ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения в этой стране продолжает деградировать», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, международные правозащитные структуры, включая Венецианскую комиссию Совета Европы, рекомендовали киевскому режиму внести исправления в законодательство и обеспечить языковые права проживающих на Украине национальных общин, однако Киев их проигнорировал.

Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Возмущены этим законом были Венгрия, Румыния и Болгария, так как диаспоры этих стран больше всего от него пострадают.