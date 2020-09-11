«Можем констатировать, что ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения в этой стране продолжает деградировать», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, международные правозащитные структуры, включая Венецианскую комиссию Совета Европы, рекомендовали киевскому режиму внести исправления в законодательство и обеспечить языковые права проживающих на Украине национальных общин, однако Киев их проигнорировал.
Верховная Рада Украины в 2017 году одобрила закон, предполагающий полный переход на украинский язык в русскоязычных школах в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС, — в 2023 году.
Возмущены этим законом были Венгрия, Румыния и Болгария, так как диаспоры этих стран больше всего от него пострадают.