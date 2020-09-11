Операцию СБУ по выманиванию 33 граждан России в Белоруссию, по версии российских спецслужб, курировали представители ЦРУ. А именно - официальный представитель ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймс Сковин и его первый заместитель Браен Томас О'Берн, сообщает «Комсомольская правда» 11 сентября со ссылкой на свой источник в российских спецслужбах

Руководили спецоперацией СБУ, по данным «Комсомолки», резиденты ЦРУ в Киеве Тимоти Ковин и Томас О'Берн, изначальный план которых состоял в том, чтобы заманить в ловушку граждан России, но позже цель была скорректирована до стратегии внести раскол в белорусско-российские отношения.

Царев назвал фамилии агентов ЦРУ в команде Зеленского © Facebook, Гітлянська Олена

О причастности Украины явным образом говорят несколько факторов, сообщает СМИ.

По данным источника агентства, все IP-адреса объявлений о найме сотрудников для охраны объектов «Роснефти» и платежей были украинскими. В цепочке передачи денег «вагнеровцам» засветился экс-глава нацполиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Первым о задержании россиян узнал посол Украины в Минске, что с высокой вероятностью говорит о причастности украинской стороны к провокации.

Также собеседник «Комсомолки» поставил под сомнение версию, которую распространили украинские СМИ: что самолет с «вагнеровцами» собирались посадить в Киеве, но операцию сорвал «крот» в окружении президента Владимира Зеленского после совещания 24 июля.

Против этого говорит тот факт, что бронь на билеты по маршруту «Минск-Стамбул» для всех 33 россиян с датой вылета 25 июля была отменена из Киева еще 20 июля, за 4 дня до того, как состоялось то самое совещание при участии Зеленского и Ермака в Киеве, отметил источник издания.

О задержании 33 граждан РФ в Белоруссии сообщили 27 июля. Россиян обвинили в «попытке дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Белорусская сторона заявила, что арестованные — якобы сотрудники ЧВК «Вагнер».

У задержанных оказалось не только российское, но и украинское гражданство, и Украина потребовала от Белоруссии выдать их. Однако этого не произошло, 33 россиянина были переданы РФ.

В украинских СМИ и части провластных структур заявили, что все произошедшее — часть спецоперации Украины по выманиванию россиян, причастных к военным действиям на Востоке страны.

Позже было сказано, что акция провалилась из-за предательства в окружении Зеленского.