«Ей уже лучше, но еще требуется время», — сказал Власенко.
В конце августа 2020 года пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние тяжелое. Позже депутат сама написала в Facebook, что ее состояние улучшилось.
«Ей уже лучше, но еще требуется время», — сказал Власенко.
В конце августа 2020 года пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние тяжелое. Позже депутат сама написала в Facebook, что ее состояние улучшилось.
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