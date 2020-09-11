Экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая ранее заболела коронавирусом, стало лучше. Об этом 10 сентября заявил заместитель главы партии Сергей Власенко в эфире «Украина 24»

Украина.ру на Youtube Карназыцкий объяснил, почему лидеры белорусской оппозиции пустили все на самотёк