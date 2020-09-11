Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья
Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья
© РИА Новости, Макс Левин | Перейти в фотобанк
«Ей уже лучше, но еще требуется время», — сказал Власенко.

В конце августа 2020 года пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние тяжелое. Позже депутат сама написала в Facebook, что ее состояние улучшилось.

 