Несколько монахов мужского монастыря в Одессе госпитализированы с COVID-19, но официально это пока не подтверждают. Об этом 9 сентября сообщает УНИАН со ссылкой на источник в епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

Утверждается, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре УПЦ МП. На сегодняшний день заболели до десяти монахов. Горсовет Черновцов собрался судиться с правительством Украины из-за коронавируса © wikimapia.org,

«Нескольких человек госпитализировали. Сейчас они проходят необходимый курс лечения, остальные лечатся амбулаторно», — сказал источник.

Он не смог уточнить, сколько именно человек доставили в больницу. По его данным, коронавирус якобы подтвержден у «кого-то из руководства» и двух преподавателей духовной семинарии, которая находится в ведении указанного монастыря. При этом занятия в этом заведении не прекращены.