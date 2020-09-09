Утверждается, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре УПЦ МП. На сегодняшний день заболели до десяти монахов.
«Нескольких человек госпитализировали. Сейчас они проходят необходимый курс лечения, остальные лечатся амбулаторно», — сказал источник.
Он не смог уточнить, сколько именно человек доставили в больницу. По его данным, коронавирус якобы подтвержден у «кого-то из руководства» и двух преподавателей духовной семинарии, которая находится в ведении указанного монастыря. При этом занятия в этом заведении не прекращены.