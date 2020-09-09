Генерал-майор юстиции Максим Якубовский стал новым заместителем генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом на своей странице в Facebook 9 сентября сообщил председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин

Олег Царев: Зеленский понимает, что тот, кто руководит улицей, будет управлять страной © РИА Новости, Нина Зотина Виктора Медведчука. Ранее он работал во всеукраинском общественном движении «Украинский выбор — право народа», председателем которого был Медведчук.

«С кем поспорить на деньги, что Венедиктова отдаст ему российское направление?», — написал Шабунин.

Официально эта информация Генпрокуратурой пока не подтверждается.

В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев также заявил, что в высших эшелонах власти Украины обсуждают возможные рокировки. По его словам, Минюст отдадут Венедиктовой, которая опасается идти на конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым.