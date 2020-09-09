По словам Шабунина, Якубовский — юрист лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее он работал во всеукраинском общественном движении «Украинский выбор — право народа», председателем которого был Медведчук.
«С кем поспорить на деньги, что Венедиктова отдаст ему российское направление?», — написал Шабунин.
Официально эта информация Генпрокуратурой пока не подтверждается.
В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев также заявил, что в высших эшелонах власти Украины обсуждают возможные рокировки. По его словам, Минюст отдадут Венедиктовой, которая опасается идти на конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым.